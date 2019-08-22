Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 197,77 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"22 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 81-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 90-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 99-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 271-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 760 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 600 МВт.
"За прошедшие сутки, 21 августа, станциями произведено 197,77 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 20 августа АЭС было произведено 198,12 млн кВт-ч электроэнергии.