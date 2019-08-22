Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"22 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.

В частности:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 81-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 90-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 99-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 271-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 760 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 600 МВт.

"За прошедшие сутки, 21 августа, станциями произведено 197,77 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 20 августа АЭС было произведено 198,12 млн кВт-ч электроэнергии.