Украинская АЭС сократили суточное производство электроэнергии

"За прошедшие сутки, 22 августа, станциями произведено 189,83 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также сообщается, что 23 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 82-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 91-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 15-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 100-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 272-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 780 МВт, РАЭС - 800 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 600 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 21 августа АЭС было произведено 197,77 млн кВт-ч электроэнергии.