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Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 26 марта в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 21-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 122-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 030 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Отмечается, за минувшие сутки, 25 марта, станциями произведено 228,24 млн кВт-ч электроэнергии.

В "Энергоатоме" уверяют, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 19 марта, энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта.

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