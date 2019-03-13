Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на 13 марта в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 7-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 109-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Сегодня, 13 марта 2019 в 00:04 энергоблок № 2 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 000 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 12 марта, станциями произведено 263,34 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, вчера, 12 марта, энергоблок № 3 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения текущего ремонта.