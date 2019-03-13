Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на 13 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 7-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 8-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 109-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 13 березня 2019 року о 00:04 енергоблок № 2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 000 МВт, РАЕС — 2 420 МВт, ЮУАЕС — 3 040 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, минулої доби, 12 березня, станціями вироблено 263,34 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, вчора, 12 березня, енергоблок № 3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення поточного ремонту.