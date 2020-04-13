Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 218,91 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"13 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.
В частности:
-
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 116-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 113-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Южно-Украинский АЭС 4-е сутки текущего ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 550 МВт, РАЭС - 2295 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 800 МВт.
"За прошедшие сутки, 12 апреля, станциями выработано 218,91 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 15,72 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта 10 апреля.