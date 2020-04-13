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Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 9450 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 218,91 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"13 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 116-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 113-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинский АЭС 4-е сутки текущего ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 550 МВт, РАЭС - 2295 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 800 МВт.

"За прошедшие сутки, 12 апреля, станциями выработано 218,91 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 15,72 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Напомним, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта 10 апреля.

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