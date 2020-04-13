Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 218,91 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"13 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - вказали у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 116-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 113-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 30-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Украінської АЕС 4-а доба поточного ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 550 МВт, РАЕС – 2 295 МВт, ЮУАЕС – 1 440 МВт, ХАЕС – 1 800 МВт.
"Минулої доби, 12 квітня, станціями вироблено 218,91 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 15,72 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту 10 квітня.