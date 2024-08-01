Власти Одесской области расширили возможности доступа бизнеса к получению кредитов на приобретение энергооборудования, которое обеспечит бесперебойную работу энергосистемы. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

«В соответствии с областной Программой развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области расширены возможности доступа субъектов малого и среднего бизнеса к получению финансово-кредитных ресурсов на приобретение (установку) энергооборудования, а также приобретение оборудования для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы (электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных, газопоршневых и газотурбинных электростанций, твердотопливных котлов и т.д.).

Бизнесу предоставляется возможность получить компенсацию процентной ставки по кредиту, которая составляет 5%.

Предельная сумма ежемесячной компенсации - 45,0 тыс. грн по одному кредитному договору. Простыми словами. Бизнес получает кредит под ставку Х% годовых, областная администрация компенсирует часть ставки в размере 5%», - пишет Кипер

Он добавил, что максимальный срок компенсации одного кредитного договора - 3 года.

Субъекты предпринимательства, желающие получить частичную компенсацию процентной ставки по кредитам на эти мероприятия подают в Одесскую ОВА соответствующую заявку, к которой прилагаются:

1) заверенная субъектом предпринимательства копия устава (для юридических лиц);

2) справка об отсутствии кредиторской задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы;

3) согласие на обработку и использование налоговой и статистической информации;

4) доверенность на право подписи документов (в случае подписания документов не руководителем предприятия, а другим лицом);

5) копия кредитного договора с банком вместе со всеми приложениями;

6) справка из банка (с кем заключен кредитный договор) об отсутствии просроченной задолженности.

Телефон для справок: (048) 7189-348