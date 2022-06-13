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Энергодарцы отказались праздновать день россии: проигнорировали «праздничные» мероприятия оккупантов

Энергодарцы отказались праздновать день россии: проигнорировали «праздничные» мероприятия оккупантов

Киев • УНН

 • 160109 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Жители временно оккупированного города Энергодар проигнорировали «праздничные» массовые мероприятия, устроенные оккупантами до «дня россии». Об этом информирует пресс-служба Энергоатома, пишет УНН.

Цитата

«Энергодарцы отказались праздновать день россии и проигнорировали «праздничные» массовые мероприятия, устроенные оккупантами. Ибо люди уже знают истинную цену оккупации – это слезы, кровь, потерянное жилье, потерянные жизни сотен и изуродованные – тысяч украинцев. К сожалению», - сообщили в пресс-службе, обнародовав соответствующее фото пустого города.

Детали

Многодневное анонсирование, рекламные плакаты, призывы и заманивание людей ожидаемого эффекта не дали, «деньги потрачены впустую», отметили в Энергоатоме.

К тому же и попытка сделать для росСМИ хорошую картинку о счастливой жизни в оккупированном Энергодаре провалилась. А отчитываться перед российскими заказчиками «банкету» придется.

«Конечно, есть и те, которым чтобы праздник, и безразлично с кем и как. К счастью, среди энергодарцев их очень мало. Прыгать под низкопробную попсу пришли 40 человек. Будет ли им хоть немного стыдно, когда уже очень скоро ВСУ освободят Энергодар? Вопрос риторический. Но всех их точно запомнят», - добавили в компании.

Напомним

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов призвал людей не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируется проводить российскими оккупантами на день города 12 июня.

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