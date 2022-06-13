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Енергодарці відмовились святкувати день росії: проігнорували «святкові» заходи окупантів

Енергодарці відмовились святкувати день росії: проігнорували «святкові» заходи окупантів

Київ • УНН

 • 160109 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Жителі тимчасово окупованого міста Енергодар проігнорували «святкові» масові заходи, влаштовані окупантами до «дня росії». Про це інформує пресслужба Енергоатому, пише УНН.

Цитата

«Енергодарці відмовились святкувати день росії і проігнорували «святкові» масові заходи, влаштовані окупантами. Бо люди вже знають справжню ціну окупації – це сльози, кров, втрачене житло, загублені життя сотень і понівечені – тисяч українців. На жаль», - повідомили в пресслужбі, оприлюднивши відповідну світлину пустого міста.

Деталі

Тож, як зазначається, багатоденне анонсування, рекламні плакати, заклики та заманювання людей очікуваного ефекту не дали, «гроші витрачені даремно».

До того ж і спроба зробити для росЗМІ гарну картинку про щасливе життя в окупованому Енергодарі провалилась. А звітувати перед російськими замовниками «банкету» доведеться.

«Звісно, що є й ті, яким аби свято, і байдуже з ким і як. На щастя, серед енергодарців їх дуже мало. Виплясувати під низькопробну попсу прийшли щонайбільше 40 людей. Чи буде їм хоч трохи соромно, коли вже дуже скоро ЗСУ звільнять Енергодар? Питання риторичне. Але усіх їх точно запам'ятають», - додали в компанії.

Нагадаємо

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов закликав людей не відвідувати у Енергодарі масові заходи, що плануються проводитися російськими окупантами на день міста 12 червня.

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