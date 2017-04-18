Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в 19 часов 52 минуты энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети. Причины срабатывания автоматики выясняются, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.
Как сообщили в пресс-службе, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3420 МВт.
"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Напомним, АЭС Украины за сутки 17 апреля произведено 238 530 000 кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.