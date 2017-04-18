Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні о 19 годині 52 хвилині енергоблок №6 Запорізької АЕС дією автоматики відключено від мережі. Причини спрацьовування автоматики з'ясовуються, передає УНН із посиланням на прес-службу Міненерговугілля.
Як повідомили у прес-службі, у даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 3 420 МВт.
"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, АЕС України за добу 17 квітня вироблено 238,53 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми.