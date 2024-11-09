Энергетики восстановили свет для более 1800 потребителей: что происходит с системой
Киев • УНН
За прошедшие сутки восстановлено электроснабжение для 1861 потребителя, пострадавших от боевых действий. Энергосистема остается сбалансированной, ожидается импорт электроэнергии из 5 стран.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 1861 потребителя, обесточенного в результате боевых действий. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет УНН.
Детали
В Минэнерго сообщили, что энергосистема пока остается сбалансированной, хотя повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование.
Поэтому там призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 21:00.
Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии
Добавим
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 5215 МВт*ч и мощностью 784 МВт.
В Минэнерго сообщили, хватит ли газа для прохождения отопительного сезона1 ноября 2024, 10:41 • 17781 просмотр