Энергетики стабилизировали ситуацию в Кривом Роге: запитаны все дома

Энергетикам удалось удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе и оживить всех пользователей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

В ДТЭК добавляют, что в Кривом Роге отменили экстренные отключения света.

Все семьи снова со светом. Энергетикам ДТЭК удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе после обстрелов российских оккупантов. Сейчас все дома снова запитаны - говорится в сообщении.

Из-за российского обстрела 22 марта ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии - гендиректор Yasno

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области отменили введенные накануне аварийные графики отключений электроэнергии.

В то же время он предупредил, что ситуация остается сложной, поскольку продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов

Напомним

Из-за атак российских беспилотников, которые повредили подстанции в Одесской области, осуществляются аварийные отключения электроэнергии и приостановление движения электротранспорта, чтобы предотвратить дальнейшую перегрузку оборудования.