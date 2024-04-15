Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы

В Днепре энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы, поскольку на город надвигается гроза, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков вечером 15 апреля и ночью 16 апреля ожидается гроза.

Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия вероятных аварий, если они возникнут.

В компании напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.