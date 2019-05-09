Эмпайр-стейт-билдинг 9 мая засветится желто-синими цветами

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58807 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86832 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100501 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102517 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125831 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112371 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144738 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130245 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Эмпайр-стейт-билдинг 9 мая засветится желто-синими цветами

Эмпайр-стейт-билдинг 9 мая засветится желто-синими цветами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Одну из самых высоких башен мира Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США) подсветят синим и желтым, цветами флага Евросоюза, в честь Дня Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт здания.

"В четверг, 9 мая, Эмпайр-Стейт-Билдинг будет мерцать синим и желтым цветами в честь празднования Дня Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что знаменитая достопримечательность Нью-Йорка, башня Эмпайр-стейт-билдинг, начиная с 1976 года начала традиционно менять цвета в честь различных событий и организаций.

Кардинальные изменения произошли в 2012 году, когда была установлена новая светодиодная система, которой руководил компьютер. Система способна отображать 16 млн цветов, которые могут меняться мгновенно.

Добавим, в 2006 году губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки объявил 9 мая Днем Европы в Эмпайр-стейт-билдинг. С тех пор здание ежегодно подсвечивается сине-желтым.

Напомним, сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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