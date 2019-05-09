Эмпайр-стейт-билдинг 9 мая засветится желто-синими цветами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Одну из самых высоких башен мира Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США) подсветят синим и желтым, цветами флага Евросоюза, в честь Дня Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт здания.
"В четверг, 9 мая, Эмпайр-Стейт-Билдинг будет мерцать синим и желтым цветами в честь празднования Дня Европы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что знаменитая достопримечательность Нью-Йорка, башня Эмпайр-стейт-билдинг, начиная с 1976 года начала традиционно менять цвета в честь различных событий и организаций.
Кардинальные изменения произошли в 2012 году, когда была установлена новая светодиодная система, которой руководил компьютер. Система способна отображать 16 млн цветов, которые могут меняться мгновенно.
Добавим, в 2006 году губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки объявил 9 мая Днем Европы в Эмпайр-стейт-билдинг. С тех пор здание ежегодно подсвечивается сине-желтым.
Напомним, сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.