Емпайр-Стейт-Білдінг 9 травня засвітиться жовто-синіми кольорами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Одну з найвищих веж світу Емпайр-Стейт-Білдінг (Нью-Йорк, США) підсвітять синім і жовтим, кольорами прапора Євросоюзу, на честь Дня Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт будівлі.
"У четвер, 9 травня, Емпайр-Стейт-Білдінг буде мерехтіти синім і жовтим кольорами на честь святкування Дня Європи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що знаменита пам'ятка Нью-Йорка, вежа Емпайр-Стейт-Білдінг, починаючи з 1976 року почала традиційно змінювати кольори на честь різних подій та організацій.
Кардинальні зміни сталися у 2012 році, коли була встановлена нова світлодіодна система, якою керував комп’ютер. Система здатна відображати 16 мільйонів кольорів, які можуть змінюватися миттєво.
Додамо, 2006 року губернатор Нью-Йорка Джордж Патакі оголосив 9 травня Днем Європи в Емпайр-Стейт-Білдінг. Відтоді будівля щорічно підсвічується синьо-жовтим.
Нагадаємо, сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.