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Эмбер Херд урегулировала многомиллионное дело о клевете с Джонни Деппом

Киев • УНН

 • 2047368 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Актриса Эмбер Херд объявила в понедельник, что она приняла «очень тяжелое» решение урегулировать многомиллионное дело о клевете, возбужденное ее бывшим мужем Джонни Деппом, информирует УНН.

Детали

Херд в Instagram не раскрыл условия мирового соглашения, которое произошло после того, как присяжные в штате Вирджиния обязали ее выплатить 10 миллионов долларов звезде «Пиратов Карибского моря».

Херд, сыгравшая главную роль в фильме «Аквамен», заявила, что отказывается от апелляции о возмещении ущерба, присужденного присяжным, и решает дело, потому что она «просто не может пройти» еще одно судебное разбирательство.

Таблоид TMZ со ссылкой на источники сообщил, что мировое соглашение требует, чтобы 36-летняя Херд выплатила 1 миллион долларов своему 59-летнему бывшему мужу.

Присяжные признали Деппа и Херд виновными в диффамации, но более решительно встали на сторону Деппа после интенсивного шестинедельного судебного разбирательства.

Присяжные присудили Депу компенсацию в размере 10,35 миллиона долларов.

Херд получила 2 миллиона долларов.

Что было раньше

Депп подал в суд на Херд через статью, которую она написала для The Washington Post в декабре 2018 года, в которой она назвала себя «общественным деятелем, представляющим домашнее насилие».

Херд не назвала имя Деппа в статье, но он подал на нее в суд за то, что она намекнула, что он был домашним агрессором, и потребовал возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов.

Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, заявив, что она была опозорена заявлениями, сделанными адвокатом Деппа Адамом Волдманом, который сказал Daily Mail, что ее заявления о насилии были «мистификацией».

Дело, которое транслировалось в прямом эфире для миллионов, содержало интимные подробности личной жизни голливудских знаменитостей.

Адвокаты Херд заявили после суда, что актриса не имела ресурсов, чтобы выплатить Деппу 10 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.

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