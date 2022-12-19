Эмбер Херд урегулировала многомиллионное дело о клевете с Джонни Деппом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Актриса Эмбер Херд объявила в понедельник, что она приняла «очень тяжелое» решение урегулировать многомиллионное дело о клевете, возбужденное ее бывшим мужем Джонни Деппом, информирует УНН.
Детали
Херд в Instagram не раскрыл условия мирового соглашения, которое произошло после того, как присяжные в штате Вирджиния обязали ее выплатить 10 миллионов долларов звезде «Пиратов Карибского моря».
Херд, сыгравшая главную роль в фильме «Аквамен», заявила, что отказывается от апелляции о возмещении ущерба, присужденного присяжным, и решает дело, потому что она «просто не может пройти» еще одно судебное разбирательство.
Таблоид TMZ со ссылкой на источники сообщил, что мировое соглашение требует, чтобы 36-летняя Херд выплатила 1 миллион долларов своему 59-летнему бывшему мужу.
Присяжные признали Деппа и Херд виновными в диффамации, но более решительно встали на сторону Деппа после интенсивного шестинедельного судебного разбирательства.
Присяжные присудили Депу компенсацию в размере 10,35 миллиона долларов.
Херд получила 2 миллиона долларов.
Что было раньше
Депп подал в суд на Херд через статью, которую она написала для The Washington Post в декабре 2018 года, в которой она назвала себя «общественным деятелем, представляющим домашнее насилие».
Херд не назвала имя Деппа в статье, но он подал на нее в суд за то, что она намекнула, что он был домашним агрессором, и потребовал возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов.
Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, заявив, что она была опозорена заявлениями, сделанными адвокатом Деппа Адамом Волдманом, который сказал Daily Mail, что ее заявления о насилии были «мистификацией».
Дело, которое транслировалось в прямом эфире для миллионов, содержало интимные подробности личной жизни голливудских знаменитостей.
Адвокаты Херд заявили после суда, что актриса не имела ресурсов, чтобы выплатить Деппу 10 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.