Ембер Херд врегулювала багатомільйонну справу про наклеп із Джонні Деппом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Актриса Ембер Херд оголосила в понеділок, що вона ухвалила «дуже важке» рішення врегулювати багатомільйонну справу про наклеп, порушену її колишнім чоловіком Джонні Деппом, інформує УНН.
Деталі
Херд у в Instagram не розкрила умови мирової угоди, яка сталася після того, як присяжні у штаті Вірджинія зобов'язали її виплатити 10 мільйонів доларів зірці «Піратів Карибського моря».
Херд, яка зіграла головну роль у фільмі «Аквамен», заявила, що відмовляється від апеляції про відшкодування збитків, присуджених присяжними, і вирішує справу, тому що вона «просто не може пройти» ще один судовий розгляд.
Таблоїд TMZ із посиланням на джерела, повідомив, що мирова угода вимагає, щоб 36-річна Херд виплатила 1 мільйон доларів своєму 59-річному колишньому чоловікові.
Присяжні визнали Деппа і Херд винними в дифамації, але більш рішуче стали на бік Деппа після інтенсивного шеститижневого судового розгляду.
Присяжні присудили Депу компенсацію у розмірі 10,35 мільйона доларів.
Херд отримала 2 мільйони доларів.
Що було раніше
Депп подав до суду на Херд через статтю, яку вона написала для The Washington Post у грудні 2018 року, в якій вона назвала себе «громадським діячем, який представляє домашнє насильство».
Херд не назвала ім'я Деппа у статті, але він подав на неї до суду за те, що вона натякнула, що він був домашнім агресором, і зажадав відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів.
Херд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів, заявивши, що вона була зганьблена заявами, зробленими адвокатом Деппа Адамом Волдманом, який сказав Daily Mail, що її заяви про насильство були «містифікацією».
Справа, яка транслювалася у прямому ефірі для мільйонів, містила інтимні подробиці особистого життя голлівудських знаменитостей.
Адвокати Херд заявили після суду, що актриса не мала ресурсів, щоб виплатити Деппу 10 мільйонів доларів як відшкодування збитків.