Электроснабжение еще не восстановили в 128 населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На утро 15 ноября обесточенными остаются 128 населенных пунктов в 5 областях Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
"По состоянию на 7 ч. 15 ноября остаются обесточенными 128 населенных пункта в 5 областях, а именно: Тернопольская - 51 н.п., Хмельницкая - 35 н.п., Ивано-Франковская - 22 н.п., Черновицкая - 11 н.п. и Львовская - 9 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлекли бригады облэнерго", - сказано в сообщении.