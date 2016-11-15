Електропостачання ще не відновили в 128 населених пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Стнаом на ранок 15 листопада знеструмленими залишаються 128 населених пунктів у 5 областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“Станом на 7 год. 15 листопада залишаються знеструмленими 128 населених пункти у 5 областях, а саме: Тернопільська — 51 н.п., Хмельницька — 35 н.п., Івано-Франківська — 22 н.п., Чернівецька — 11 н.п. та Львівська — 9 н.п.. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго”, — сказано в повідомленні.