Электронных студбилетов в Украине уже 25 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Электронных студенческих билетов в сервисе государственных услуг "Дия" уже есть 25 000. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал этого сервиса.
"25 000 студенческих в Дии", - говорится в сообщении.
Также приведены несколько фактов о цифровом студбилете:
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- Юрсила цифрового документа определена постановлением КМУ.
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- Электронный студбилет появится в Дии только в том случае, если он государственного образца.
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- Дия не сгенерирует книгу или уникальный студбилет универа. Обратитесь в деканат после карантина и закажите студбилет гособразца.
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- Для студентов подписка на Apple Music - со скидкой.
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Напомним, в приложении "Дия" электронный студенческий доступен с 7 апреля.