Електронних студквитків в Україні уже 25 тисяч

"25 000 студентських в Дії", - йдеться у повідомленні.

Також наведено кілька фактів про цифровий студквиток:



Юрсила цифрового документа визначена постановою КМУ.



Електронний студквиток з’явиться в Дії тільки в тому разі, якщо він державного зразка.



Дія не згенерує книжку або унікальний студквиток універу. Зверніться до деканату після карантину і замовте студквиток держзразка.



Для студентів підписка на Apple Music — зі знижкою.



Нагадаємо, у додатку "Дія" електронний студентський доступний з 7 квітня.