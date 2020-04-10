Електронних студквитків в Україні уже 25 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Електронних студентських квитків у сервісі державних послуг "Дія" уже є 25 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал цього сервісу.
"25 000 студентських в Дії", - йдеться у повідомленні.
Також наведено кілька фактів про цифровий студквиток:
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- Юрсила цифрового документа визначена постановою КМУ.
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- Електронний студквиток з’явиться в Дії тільки в тому разі, якщо він державного зразка.
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- Дія не згенерує книжку або унікальний студквиток універу. Зверніться до деканату після карантину і замовте студквиток держзразка.
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- Для студентів підписка на Apple Music — зі знижкою.
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Нагадаємо, у додатку "Дія" електронний студентський доступний з 7 квітня.