Экзит-полы: пророссийский кандидат побеждает на выборах президента Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Согласно данным экзит-полов, оппозиционер Румен Радев получил более 58% голосов избирателей. Его конкурентка Цецка Цачева - около 35%, передает УНН со ссылкой на DW.
"Согласно данным Alpha Research и Gallup International, Румен Радев, которого поддерживает Болгарская социалистическая партия, набрал 58,1-58,5% голосов, тогда как его соперницу, кандидатку от правящей правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецку Цачеву поддержали 35,3-35,7% избирателей", - говорится в сообщении.
Напомним, Р.Радев победил и в первом туре президентских выборов.
Р.Радев выступает за более тесные отношения с Россией и прекращение санкций, введенных против Москвы после аннексии украинского Крыма и за роль России в вооруженном конфликте на востоке Украины.