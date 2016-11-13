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15 марта, 19:03 • 109612 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150939 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127913 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121139 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107227 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102631 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97620 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Экзит-полы: пророссийский кандидат побеждает на выборах президента Болгарии

Экзит-полы: пророссийский кандидат побеждает на выборах президента Болгарии

Киев • УНН

 • 11782 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Согласно данным экзит-полов, оппозиционер Румен Радев получил более 58% голосов избирателей. Его конкурентка Цецка Цачева - около 35%, передает УНН со ссылкой на DW.

"Согласно данным Alpha Research и Gallup International, Румен Радев, которого поддерживает Болгарская социалистическая партия, набрал 58,1-58,5% голосов, тогда как его соперницу, кандидатку от правящей правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецку Цачеву поддержали 35,3-35,7% избирателей", - говорится в сообщении.

Напомним, Р.Радев победил и в первом туре президентских выборов.

Р.Радев выступает за более тесные отношения с Россией и прекращение санкций, введенных против Москвы после аннексии украинского Крыма и за роль России в вооруженном конфликте на востоке Украины.

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