Екзит-поли: проросійський кандидат перемагає на виборах президента Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Згідно з даними екзит-полів, опозиціонер Румен Радев здобув понад 58%голосів виборців. Його конкурентка Цецка Цачева - близько 35%, передає УНН з посиланням на DW.
“Згідно з даними Alpha Research та Gallup International, Румен Радев, якого підтримує Болгарська соціалістична партія, набрав 58,1–58,5% голосів, тоді як його суперницю, кандидатку від правлячої правоцентристської партії „Громадяни за європейський розвиток Болгарії“ (ГЕРБ) Цецку Цачеву підтримали 35,3–35,7% виборців”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Р.Радев переміг і у першому турі президентских виборів.
Р.Радев виступає за тісніші відносини з Росією і припинення санкцій, запроваджених проти Москви після анексії українського Криму та через роль Росії в збройному конфлікті на сході України.