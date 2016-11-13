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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19161 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Екзит-поли: проросійський кандидат перемагає на виборах президента Болгарії

Екзит-поли: проросійський кандидат перемагає на виборах президента Болгарії

Київ • УНН

 • 11782 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Згідно з даними екзит-полів, опозиціонер Румен Радев здобув понад 58%голосів виборців. Його конкурентка Цецка Цачева - близько 35%, передає УНН з посиланням на DW.

“Згідно з даними Alpha Research та Gallup International, Румен Радев, якого підтримує Болгарська соціалістична партія, набрав 58,1–58,5% голосів, тоді як його суперницю, кандидатку від правлячої правоцентристської партії „Громадяни за європейський розвиток Болгарії“ (ГЕРБ) Цецку Цачеву підтримали 35,3–35,7% виборців”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Р.Радев переміг і у першому турі президентских виборів.

Р.Радев виступає за тісніші відносини з Росією і припинення санкцій, запроваджених проти Москви після анексії українського Криму та через роль Росії в збройному конфлікті на сході України.

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