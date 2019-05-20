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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137744 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

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Экзит-полы: на выборах в Индии побеждает правящая партия

Экзит-полы: на выборах в Индии побеждает правящая партия

Киев  •  УНН

 • 8459 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Согласно данным экзит-полов, политическая сила премьер-министра Индии Нарендра Моди одерживает победу на парламентских выборах в стране. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает агентство dpa, передает УНН со ссылкой на DW.

Ожидается, что Национальный демократический альянс во главе с националистической партией Моди "Бхаратия Джаната парти" получит от 287 до 306 мест в 545-местном парламенте. Чтобы сформировать большинство в индийском парламенте, политическая сила должна иметь не менее 272 депутата.

Основным соперником Моди на выборах был Индийский национальный конгресс во главе с Рахул Ганди. Однако Объединенный прогрессивный альянс во главе с Индийским национальным конгрессом будет в парламенте, согласно результатам экзит-полов, лишь от 128 до 132 депутатов.

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Официальные результаты выборов будут объявлены 22 мая. Политологи предупреждают, что результаты экзит-полов в Индии порой дают неточные результаты из-за масштаба выборов в стране.

Напомним, что парламентские выборы в Индии, на которых имели право проголосовать около 900 млн человек, продолжались с 11 апреля.

Как сообщал УНН, в результате насильственных столкновений в первый день выборов в Народную (нижнюю) палату парламента Индии погибли два человека, еще несколько пострадали.

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