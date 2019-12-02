Экс-заместителю министра культуры Лесничей не увеличили размер залога
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции относительно меры пресечения экс-заместителя министра культуры Виктории Лесничей в виде ареста с возможностью внесения залога в 576 тыс. 300 грн. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.
"Оставили без изменений решение Высшего антикоррупционного суда, (по Лесничей - ред.)", - сказал Клищенко.
Напомним, прокурор ходатайствовал об увеличении размера залога для бывшей замминистра культуры Украины до 7,684 млн гривен.
Как сообщалось, экс-заместителю министра культуры Виктории Лесничей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью залога в размере 576 тыс. 300 гривен.
По данным САП, руководитель одного из Главных департаментов Офиса Президента, экс-заместитель министра культуры и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Их задержали 12 ноября сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов США.
Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.