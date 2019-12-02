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Ексзаступниці міністра культури Лісничій не збільшили розмір застави

Ексзаступниці міністра культури Лісничій не збільшили розмір застави

Київ • УНН

 • 9125 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 576 тис. 300 грн. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.

"Залишили без змін рішення Вищого антикорупційного суду, (щодо Лісничої – ред.)", - сказав Кліщенко.

Нагадаємо, прокурор клопотав про збільшення розміру застави для колишньої заступниці міністра культури України до 7,684 млн гривень.

Як повідомлялося, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.

За даними САП, керівниця одного з Головних департаментів Офісу Президента, ексзаступниця міністра культури та їх співвиконавець вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Їх затримано 12 листопада одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США.

Вказаним особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

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