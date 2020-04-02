Бывший владелец футбольного клуба умер от коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59276 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68942 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82557 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81030 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102823 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84835 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102513 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130886 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130305 просмотра

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Бывший владелец футбольного клуба умер от коронавируса

Бывший владелец футбольного клуба умер от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10763 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Экс-президент французского ФК "Марсель" Пап Диуф умер от коронавируса в возрасте 68 лет, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

"Олимпик" с грустью узнал о смерти Папы Диуфа. Пап навсегда останется в сердцах "Марселя", как один из крупнейших мастеров в истории клуба. Наши соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении клуба.

По данным teledakar, с помощью органов дыхания Диуфа должен был быть отправлен из Сенегала в больницу в Ницце, но его состояние быстро ухудшилось. Его семья должна была присоединиться к нему во Франции.

Сказано, что его состояние ухудшилось, самолет не мог взлететь, и Пап Диуф погиб на сенегальской земли.

Добавим, что Диуф был президентом "Марселя" с 2005 по 2009 годы и в этот период клуб дважды выходил в финал Кубка Франции и становился вторым в чемпионате Франции.

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