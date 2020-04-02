Бывший владелец футбольного клуба умер от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Экс-президент французского ФК "Марсель" Пап Диуф умер от коронавируса в возрасте 68 лет, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
"Олимпик" с грустью узнал о смерти Папы Диуфа. Пап навсегда останется в сердцах "Марселя", как один из крупнейших мастеров в истории клуба. Наши соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении клуба.
По данным teledakar, с помощью органов дыхания Диуфа должен был быть отправлен из Сенегала в больницу в Ницце, но его состояние быстро ухудшилось. Его семья должна была присоединиться к нему во Франции.
Сказано, что его состояние ухудшилось, самолет не мог взлететь, и Пап Диуф погиб на сенегальской земли.
Добавим, что Диуф был президентом "Марселя" с 2005 по 2009 годы и в этот период клуб дважды выходил в финал Кубка Франции и становился вторым в чемпионате Франции.