Ексвласник футбольного клубу помер від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Екс-президент французького ФК "Марсель" Пап Діуф помер від коронавірусу у віці 68 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
"Олімпік Марсель" з сумом дізнався про смерть Папи Діуфа. Пап назавжди залишиться в серцях "Марселя", як один з найбільших майстрів в історії клубу. Наші співчуття його родині та близьким", - сказано в повідомленні клубу.
За даними teledakar, за допомогою органів дихання Діуфа повинен був бути відправлений з Сенегалу в лікарню в Ніцці, але його стан швидко погіршився. Його сім'я мала приєднатися до нього у Франції.
Сказано, що його стан погіршився, літак не міг злетіти, і Пап Діуф загинув на сенегальській землі.
Додамо, що Діуф був президентом "Марселя" з 2005 по 2009 роки і в цей період клуб двічі виходив у фінал Кубку Франції та ставав другим в чемпіонаті Франції.