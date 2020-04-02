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Ексвласник футбольного клубу помер від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Екс-президент французького ФК "Марсель" Пап Діуф помер від коронавірусу у віці 68 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

"Олімпік Марсель" з сумом дізнався про смерть Папи Діуфа. Пап назавжди залишиться в серцях "Марселя", як один з найбільших майстрів в історії клубу. Наші співчуття його родині та близьким", - сказано в повідомленні клубу.

За даними teledakar, за допомогою органів дихання Діуфа повинен був бути відправлений з Сенегалу в лікарню в Ніцці, але його стан швидко погіршився. Його сім'я мала приєднатися до нього у Франції.

Сказано, що його стан погіршився, літак не міг злетіти, і Пап Діуф загинув на сенегальській землі.

Додамо, що Діуф був президентом "Марселя" з 2005 по 2009 роки і в цей період клуб двічі виходив у фінал Кубку Франції та ставав другим в чемпіонаті Франції.

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