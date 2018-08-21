Экстремисты и группы смерти вербуют участников по схожей схеме: психолог рассказала, кто в зоне риска

Сейчас, судя по появившимся сообщениям, такие группы переживают трансформацию - из социальных сетей они переходят в мессенджеры и в популярные онлайн-игры. Как дети попадают под влияние злоумышленников и как их от этого уберечь, рассказала УНН врач-психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, член Ассоциации выпускников Медицинской школы Гарвардского университета Тина Берадзе.

- Социальные сети стали плацдармом для распространения групп смерти. По какому принципу ведется "вербовка" жертв?

- Суицидальные группы работают по такому же принципу, как и исламские экстремисты и те, кто взрывают себя. То есть социальная сеть это не породила. Это всегда было. Но сейчас это стало доступно.

Чтобы было понятно, о чем мы сейчас говорим - есть такое страшное заболевание Anorexia nervosa - нервная анорексия. Когда девочки и уже мальчики, к моему большому сожалению, себя истязают голодом. Когда ты попадаешь вот в это сообщество - ты удивляешься. Я с моим стажем удивляюсь, как легко можно попасться на эту историю!

Первое. Тебе говорят: “Ты самая лучшая, самая хорошая. Только мы тебя понимаем”. Принцип секты: ты приходишь - ты супер. А потом это убирается (то, что тебя все понимают) и, чтобы тебя похвалили, от тебя уже требуют встречных шагов. От тебя уже требуют: сейчас ты должен привести кого-то еще, сейчас ты должен сделать еще что-то. И ребенок... не только ребенок, взрослый человек на это попадается.

Безусловно, это происходит, когда человек не свершился психологически или травма у него. Социальная, от любви, от мамы, папы. Особенно это подростковый возраст. Почему подростковый? Потому что это возраст, когда любой подросток считает, что его не понимают. Я, вы через это проходили. Мы считаем, что с 12 лет, пока человек формируется - это болезненное состояние. Как климакс. У мужчин это есть, у женщин это есть. Не надо их трогать. Дети ищут себя. У них происходят перемены. Но родители ведь часто этого не понимают. Они хотят, чтоб они себя хорошо вели.

А они не ведут себя хорошо. Что делает подросток? Заходит в сеть. Или кто-то его туда приглашает. И его все понимают! Его принимают! Таким, какой он есть. И тут включается система вознаграждения мозга. Это словно кокаин. И вот чтоб испытать такое удовольствие снова, от тебя требуют - аккуратно, чтобы не напугать человека. Сделай это, а потом вот это. И самое ужасное, что там реклама. Это уже сообщество огромное. И с рекламы они зарабатывают тоже ведь. Или просят перечислить жертву деньги, если понимают, что она имеет что-то за душой. То есть это всегда делается из-за какой-то заинтересованности. Секта зачем работает? Идея какая? Что чем больше ты туда принесешь, тем тебе будет лучше. Это принцип секты, который был всегда.

- ...Но если в секте речь идет о денежной валюте, то здесь валютой становится человеческая жизнь!

- Конечно! А показательное выступление ведь надо сделать, а как иначе? Для того, чтобы секту собрать больше и больше. Они ведь якобы помогают перейти в лучший мир и безболезненно.

Кстати, вот хотя бы доктор Кеворкян (Джек Кеворкян - американский врач, популяризировавший эвтаназию - ред.). Каждый раз он помогал кому-то убить себя, то есть с помощью эвтаназии. И его таскали в суд. Но до первого прецедента. До этого в штате Иллинойс не было такого случая. Знаете, почему его освободили? Уникальная история. Потому что они, посадив его, отнимали бы у американца, который хотел бы убить себя, право свободного выбора. Конституционное право гражданина. Вот об этом мы сейчас говорим. Каждый имеет право принимать собственное решение. Но не до совершеннолетия! А сейчас у меня к вам вопрос: как эти дети имеют такой доступ и где их родители? Они же несовершеннолетние.

- Очевидно, интернет не воспринимается как нечто, способное нанести вред ребенку...

- Он ведь дома... Нет! Он не дома. Он целый день там сидит, но он не дома. Ты (родитель - ред.) в очередной раз разговариваешь с подругой по телефону и говоришь ему “мне не до тебя”. Ой, мой сын стал наркоманом. Нет, ребята, он не стал наркоманом. Вы его таким сделали. Если с нашими детьми что-то происходит, то это только наша вина. Если только ребенок не родился уже с психическими отклонениями. Поэтому нельзя вместо поддержки и осознания того, что ребенку сложно в его подростковом возрасте, бить его ремнем и наказывать. Ребенок не должен получать эту поддержку и понимание в сетях. Потому что эти суицидальные сообщества на этом и работают.

Почему джихадист идёт себя убивать? Разве он хочет это делать? У человека ведь есть инстинкт самосохранения. Но brainwashing - промывка мозгов - это уникальная вещь.

- Инстинкт самосохранения выключается?

- Чтобы подсадить на наркотики человека - что требуется?

- Для начала предложить ему попробовать.

- Конечно. “Давай попробуем”. Им ведь нужен потенциальный покупатель. Так работает любая маркетинговая система. В супермаркете тебе дают попробовать сыр. Просто так. Бесплатно. Чем это отличается? Если я этого не знаю - я пройду мимо, мне это будет не интересно. Что такое базовая система наркотиков? Если я хочу, чтоб он был моим покупателем потенциальным, или если мы об интернет-сети говорим - я должен дать ему это попробовать. Иначе что? Если ты никогда не испытаешь первый кайф от чего-либо, то ты не узнаешь, что это. Пробуют. Попадают.

Но кто попадает? Много кто чего пробовал, но не все становятся от этого наркоманами, не все остаются взаимодействовать с “группами смерти”. Попадают люди, у которых есть проблемы в микросоциуме. Кто-то жертва буллинга и всем на это фиолетово. Родителям плевать, школе плевать. Человек чувствует себя проигнорированным...

...поэтому он ощущает, что он должен стать частью чего-то. Когда я смотрел документальное кино об американских уличных бандах, абсолютное большинство респондентов на вопрос “почему ты стал членом банды?” отвечали, что получили необходимую любовь и уважение, они стали частью чего-то.

- Абсолютно верно! Принадлежность! Аналогичная ситуация и в группах смерти. Кто-то тебя принял и кто-то считает тебя себе подобным. 75 лет Гарвардский университет изучал главные критерии счастья. И вы знаете, что на первом месте? Принадлежность к чему-либо.

Первое - это принадлежность к чему либо. Мы ведь ищем себя. В школе у нас какие-то группы, потом это меняется, университет и так далее. Но мы должны к чему-то принадлежать, иначе сойдем с ума. И даже великая любовь не спасет. Второе - это идея, ради которой ты живешь. Встаешь утром.

А теперь представьте подростка, у которого нет ни принадлежности, ни идеи. Он не знает, кому он нужен. Родителям или еще кому-то. Он не вписывается в общество. Это благодатная почва! Он попадает туда, где его слушают! Создается иллюзия, а потом уже выхода нет.

Зачем создается банда? Чтобы зарабатывать деньги. Кто зарабатывает? Верхушка. Это пирамида. Эти группы не создаются просто так от того что кому-то нечего делать. Обязательно есть выгода. Приведешь кого-то - получишь вознаграждение. Поднимешься выше на ступень.

В сети это доступно.

- Для меня все равно остается загадкой. Если говорить о пирамиде, то неужели цель верхушки, грубо говоря, - убить как можно больше людей?

- Конечно. Это же показательное выступление. Мы помогаем тебе уйти из жизни. И это твой выбор. И мы уважаем твой выбор. А это подросток. Разве у вас не было суицидальных мыслей? Поругались с родителями. Я занимаюсь уже столько лет психологией, и я не знаю ни единого подростка, у которого в какой-то момент не было бы желания выброситься из 9-го этажа. Вы знаете таких? Я нет. Разве что, если человек не умственно отсталый. У этих людей просто не возникает таких мыслей. Кто-то влюбился - кто-то нет. Папа не так сказал, мама не так посмотрела. Нам ведь нужна самая маленькая причина, но это ведь не значит, что мы идем и прыгаем с 9-го этажа. И это благодатная почва. Такие мысли приходят и уходят. И людей перехватывают в этот самый момент.

Мы с коллегами писали большое исследование на тему подросткового суицида. И когда мы начали изучать глубоко, то осознали, какое у нас количество социальных проблем. Незащищенный секс, нет сексуального образования. У нас проблема преждевременной беременности. Мальчику 14 лет, девочке - 13. Она беременеет. И они оба себя убивают. Почему? Они просто не знают, что с этим делать. И это проблема нашего общества.

Человек проходит такой этап два раза. В подростковом возрасте и когда заканчивается репродуктивный период. Гормональный фон в очередной раз меняется. И люди в очередной раз “сходят с ума”. Для меня как для специалиста разницы нет. Как они вели себя в 15 лет, так ведут себя и сейчас. Женщины вспоминают молодость, которая ушла, и заводят любовника, мужчины покупают мотоциклы. Они вели себя так в 15 лет.

- Могут родители пресечь такую ситуацию? Должны быть какие-то превентивные меры изначально, или ребенка все же можно вытащить, если он уже пошел не той дорогой?

- Могут, если хотят. Если у твоего ребенка есть достаточное внимание - этого не случится. Не надо рассказывать о своей работе и недостатке времени. Дети не просят, чтоб мы их рожали. Если нет возможностей, чтобы обеспечивать ребенка или ты рождаешь его только, чтоб выйти замуж, вы понимаете, что потом будет с детьми? Сколько разводов! Не делайте этого! Дети брошены. Я жила несколько лет в Австрии. Там, если оставить ребенка до 14 лет одного дома, попадаешь в тюрьму. Моей дочери исполнилось 6 лет, и мне пришло письмо “будьте добры, если у вас нет возможности ее отправить в бесплатную школу - мы вам поможем”. Я подумала “как мило”, а через неделю ко мне пришла полиция. И если бы я не объяснила, что моя дочь уже ходит в американскую школу в Украине, я бы попала в тюрьму. Потому что на тот момент у меня были документы подданной Австрии.

Но, тем не менее, если с моим ребенком что-то не так - значит, я была не готова его рожать, он мне не нужен, и он мне мешает. Ни один ребенок не попадает в такую беду, если родитель интересуется, что происходит с ребенком. Не надо рожать ребенка, если он тебе не нужен.

И этим детям просто не дали шанса. Не общество не дало шанса, а самые близкие люди - родители. Они родили тебя, а ты им, оказывается, сто лет не нужен. Я смотрю на это, и мне жалко этих детей. “У моего ребенка было все - водители, машины...” У него самого главного не было! Мамы и папы. Читаешь новости: мальчик выпрыгнул с 9-го этажа, а его мама в этот момент была в соседней комнате! Она даже не узнала об этом, пока соседи не пришли. Но как? Неужели ты совсем не замечала, что с ним происходит? Должно было 15 лет ему исполниться. Потом уже выяснилось, в чем дело, а потом уже какая разница? Ты - мама, которая хотела устроить личную жизнь, и до такой степени, что на ребенка тебе стало фиолетово. Он выпрыгнул, а она узнала, когда соседи пришли.

- И все же, по вашему мнению, без таких предпосылок под такое влияние попасть можно?

- Нет. Обязательно должна быть предпосылка. Как наркотики, как уход на панель. Это не происходит от простой и беззаботной жизни. Я знаю историю, когда ребенок пропал, а это обнаружили только через 4 дня. Это дети, они попадают на какие угодно уловки. Когда ребенок входит в интернет, у него уйма доступа. Ко всему. Ты же на это смотришь, а тебе все равно? Надо с детьми разговаривать. Надо объяснять, что есть в этом мире много соблазнов.

С 3-4-летнего возраста, когда ребенок начинает соображать, его надо не тупо наказывать, а спросить: почему ты этого хочешь?

Сыну было 6 лет, мы жили на 9 этаже. Я его перехватываю с нашей собакой, к которой он прикрепляет бумажный парашют и хочет выпустить из окна. У него не было садистических наклонностей, он мне объяснил, что хочет увидеть, как собака будет лететь на парашюте. А запретить я не могу, потому что он ребенок и ему интересно. Ему хочется. Он ведь не хочет собаку убить. Это интересно, и собаке Чарли будет весело лететь. И я начала объяснять, что собака не долетит живой. Он спросил, почему? Я достала энциклопедию и начала объяснять, что есть адреналин, у собаки будет сердечный приступ, и собака умрет и прилетит уже не живой. Он меня внимательно слушал и сказал: “Я все понял. Я не буду этого делать.” Представьте, сколько я объясняла 6-летнему мальчику, что такое физиология и адреналин. Начала утром и закончила вечером. Я не говорю, что я прекрасная мама. Но если у меня “времени нет”, и я скажу “не делай этого”, он сделает это обязательно. Не потому, что он плохой, а потому, что ему интересно. Да, он бы дико грустил от смерти собаки, потому что это член семьи. И вот от этого его тоже надо защитить, ведь он убьёт любимую собаку.

Не готовы? Не рожайте. А если родили, будьте добры - воспитывайте сами своих детей. Эти 18 лет очень быстро проходят, оглянуться не успеешь. Но потом смотришь и понимаешь, что выполнил настоящее и единственное предназначение человека - продолжение рода. И это главная функция, а все остальные - поддерживающие, такие как еда, питьё и т.д.