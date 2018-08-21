Екстремісти і групи смерті вербують учасників за схожою схемою: психолог розповіла, хто у зоні ризику

Зараз, судячи з повідомлень, що з'явилися, такі групи переживають трансформацію - з соціальних мереж вони переходять у месенджери і в популярні онлайн-ігри. Як діти потрапляють під вплив зловмисників і як їх від цього вберегти, розповіла УНН лікар-психіатр, психотерапевт, медичний психолог, член Асоціації випускників Медичної школи Гарвардського університету Тіна Берадзе.

- Соціальні мережі стали плацдармом для поширення груп смерті. За яким принципом ведеться "вербування" жертв?

- Суїцидальні групи працюють за таким же принципом, як і ісламські екстремісти і ті, хто підривають себе. Тобто соціальна мережа це не породила. Це завжди було. Але зараз це стало доступно.

Щоб було зрозуміло, про що ми зараз говоримо - є таке страшне захворювання Anorexia nervosa - нервова анорексія. Коли дівчатка і вже хлопчики, на мій превеликий жаль, себе катують голодом. Коли ти потрапляєш ось у цю спільноту - ти дивуєшся. Я з моїм стажем дивуюся, як легко можна попастися на цю історію!

Перше. Тобі кажуть: "Ти найкраща. Тільки ми тебе розуміємо". Принцип секти: ти приходиш - ти супер. А потім це прибирається (то, що тебе всі розуміють) і, щоб тебе похвалили, від тебе вже вимагають зустрічних кроків. Від тебе вже вимагають: зараз ти повинен привести когось ще, зараз ти повинен зробити ще щось. І дитина... не лише дитина, доросла людина на це попадається.

Безумовно, це відбувається, коли людина не відбулася психологічно або травма у неї. Соціальна, через кохання, через маму, тата. Особливо це підлітковий вік. Чому підлітковий? Тому що це вік, коли будь-який підліток вважає, що його не розуміють. Я, ви через це проходили. Ми вважаємо, що з 12 років, поки людина формується - це хворобливий стан. Як клімакс. У чоловіків це є, у жінок це є. Не треба їх чіпати. Діти шукають себе. У них відбуваються зміни. Але батьки часто цього не розуміють. Вони хочуть, щоб вони себе добре вели.

А вони не ведуть себе добре. Що робить підліток? Заходить у мережу. Або хтось його туди запрошує. І його всі розуміють! Його приймають! Таким, яким він є. І тут включається система винагороди мозку. Це немов кокаїн. І ось, щоб відчути таке задоволення знову, від тебе вимагають - акуратно, щоб не налякати людину. Зроби це, а потім ось це. І найжахливіше, що там реклама. Це вже спільнота величезна. І з реклами вони заробляють теж. Або просять перерахувати жертву гроші, якщо розуміють, що вона має щось за душею. Тобто це завжди робиться через певну зацікавленість. Секта навіщо працює? Ідея яка? Що чим більше ти туди принесеш, тим тобі буде краще. Це принцип секти, який був завжди.

- ...Але якщо в секті йдеться про грошову валюту, то тут валютою стає людське життя!

- Звичайно! А показовий виступ же треба зробити, а як інакше? Для того, щоб секту зібрати більшою і більшою. Адже вони нібито допомагають перейти в кращий світ і безболісно.

До речі, ось хоча б доктор Кеворкян (Джек Кеворкян - американський лікар, популяризував евтаназію - ред.). Щоразу він допомагав комусь вбити себе, тобто за допомогою евтаназії. І його тягали до суду. Але до першого прецеденту. До цього в штаті Іллінойс не було такого випадку. Знаєте, чому його звільнили? Унікальна історія. Тому що вони, посадивши його, забирали б у американця, який хотів би вбити себе, право вільного вибору. Конституційне право громадянина. Ось про це ми зараз говоримо. Кожен має право приймати власне рішення. Але не до повноліття! А зараз у мене до вас питання: як ці діти мають такий доступ і де їхні батьки? Вони ж неповнолітні.

- Очевидно, інтернет не сприймається як щось, здатне завдати шкоди дитині...

- Адже вона вдома ... Ні! Вона не вдома. Вона цілий день там сидить, але вона не вдома. Ти (батько - ред.) вкотре розмовляєш з подругою по телефону і говориш їй "мені не до тебе". Ой, мій син став наркоманом. Ні, друзі, він не став наркоманом. Ви його таким зробили. Якщо з нашими дітьми щось відбувається, то це лише наша вина. Якщо тільки дитина не народилася вже з психічними відхиленнями. Тому не можна замість підтримки і усвідомлення того, що дитині важко у підлітковому віці, бити її ременем і карати. Дитина не повинна отримувати цю підтримку і розуміння у мережах. Тому що ці суїцидальні спільноти на цьому і працюють.

Чому джихадист йде себе вбивати? Хіба він хоче це робити? У людини ж є інстинкт самозбереження. Але brainwashing - промивка мізків - це унікальна річ.

- Інстинкт самозбереження вимикається?

- Щоб підсадити на наркотики людину - що потрібно?

- Для початку запропонувати їй спробувати.

- Звичайно. "Давай спробуємо". Адже їм потрібен потенційний покупець. Так працює будь-яка маркетингова система. У супермаркеті тобі дають спробувати сир. Просто так. Безплатно. Чим це відрізняється? Якщо я цього не знаю - я пройду повз, мені це буде не цікаво. Що таке базова система наркотиків? Якщо я хочу, щоб він був моїм покупцем потенційним, або якщо ми про інтернет-мережі говоримо - я повинен дати йому це спробувати. Інакше що? Якщо ти ніколи не відчуєш перший кайф від чого-небудь, то ти не дізнаєшся, що це. Пробують. Попадаються.

Але хто попадається? Багато хто чого пробував, але не всі стають від цього наркоманами, не всі залишаються взаємодіяти з "групами смерті". Попадаються люди, у яких є проблеми у мікросоціумі. Хтось жертва буллінгу і всім на це фіолетово. Батькам плювати, школі плювати. Людина відчуває себе проігнорованою...

... тому вона відчуває, що має стати частиною чогось. Коли я дивився документальне кіно про американські вуличні банди, абсолютна більшість респондентів на питання "чому ти став членом банди?" відповідали, що отримали необхідну любов і повагу, вони стали частиною чогось.

- Абсолютно вірно! Приналежність! Аналогічна ситуація і в групах смерті. Хтось тебе прийняв і хтось вважає тебе собі подібним. 75 років Гарвардський університет вивчав головні критерії щастя. І ви знаєте, що на першому місці? Приналежність до чого-небудь.

Перше - це приналежність до чогось. Адже ми шукаємо себе. У школі у нас якісь групи, потім це змінюється, університет і так далі. Але ми повинні до чогось належати, інакше зійдемо з розуму. І навіть велика любов не врятує. Друге - це ідея, заради якої ти живеш. Встаєш вранці.

А тепер уявіть підлітка, у якого немає ні власності, ні ідеї. Він не знає, кому він потрібен. Батькам або ще комусь. Він не вписується в суспільство. Це благодатний грунт! Він потрапляє туди, де його слухають! Створюється ілюзія, а потім вже виходу немає.

Навіщо створюється банда? Щоб заробляти гроші. Хто заробляє? Верхівка. Це піраміда. Ці групи не створюються просто так, від того що комусь нема чого робити. Обов'язково є вигода. Приведеш когось - отримаєш винагороду. Піднімешся вище на щабель.

У мережі це доступно.

- Для мене все одно залишається загадкою. Якщо говорити про піраміду, то невже мета верхівки, грубо кажучи, - вбити якомога більше людей?

- Звичайно. Це ж показовий виступ. Ми допомагаємо тобі піти з життя. І це твій вибір. І ми поважаємо твій вибір. А це підліток. Хіба у вас не було суїцидальних думок? Посварилися з батьками. Я займаюся вже стільки років психологією, і я не знаю жодного підлітка, у якого в якийсь момент не було б бажання викинутися з 9-го поверху. Ви знаєте таких? Я ні. Хіба що, якщо людина не розумово відстала. У цих людей просто не виникає таких думок. Хтось закохався - хтось ні. Тато не так сказав, мама не так подивилася. Адже нам потрібна найменша причина, але це ж не означає, що ми йдемо і стрибаємо з 9-го поверху. І це благодатний грунт. Такі думки приходять і йдуть. І людей перехоплюють у цей самий момент.

Ми з колегами писали велике дослідження на тему підліткового суїциду. І коли ми почали вивчати глибоко, то усвідомили, яка у нас кількість соціальних проблем. Незахищений секс, немає сексуальної освіти. У нас проблема передчасної вагітності. Хлопчику 14 років, дівчинці - 13. Вона вагітніє. І вони обидва себе вбивають. Чому? Вони просто не знають, що з цим робити. І це проблема нашого суспільства.

Людина проходить такий етап два рази. У підлітковому віці і коли закінчується репродуктивний період. Гормональний фон вкотре змінюється. І люди вкотре "божеволіють". Для мене як для спеціаліста різниці немає. Як вони поводилися в 15 років, так поводяться і зараз. Жінки згадують молодість, яка пішла, і заводять коханця, чоловіки купують мотоцикли. Вони вели себе так у 15 років.

- Чи можуть батьки припинити таку ситуацію? Повинні бути якісь превентивні заходи спочатку, або дитину все ж можна витягти, якщо вона вже пішла не тією дорогою?

- Можуть, якщо хочуть. Якщо твоя дитина має достатньо уваги - цього не станеться. Не треба розповідати про свою роботу і нестачу часу. Діти не просять, щоб ми їх народжували. Якщо немає можливостей, щоб забезпечувати дитину, або ти народжуєш його тільки, щоб вийти заміж, ви розумієте, що потім буде з дітьми? Скільки розлучень! Не робіть цього! Діти кинуті.

Я жила кілька років в Австрії. Там, якщо залишити дитину до 14 років одного вдома, потрапляєш до в'язниці. Моїй доньці виповнилося 6 років, і мені прийшов лист "будьте ласкаві, якщо у вас немає можливості її відправити в безплатну школу - ми вам допоможемо". Я подумала "як мило", а через тиждень до мене прийшла поліція. І якби я не пояснила, що моя дочка вже ходить в американську школу в Україні, я б потрапила до в'язниці. Тому що на той момент у мене були документи підданої Австрії.

Але, тим не менше, якщо з моєю дитиною щось не так - значить, я була не готова її народжувати, вона мені не потрібна, і вона мені заважає. Жодна дитина не потрапляє в таку біду, якщо батьки цікавляться, що відбувається з дитиною. Не треба народжувати дитину, якщо вона тобі не потрібна.

І цим дітям просто не дали шансу. Не суспільство не дало шансу, а найближчі люди - батьки. Вони народили тебе, а ти їм, виявляється, сто років не потрібен. Я дивлюся на це, і мені шкода цих дітей. "У моєї дитини було все - водії, машини..." У нього найголовнішого не було! Мами і тата. Читаєш новини: хлопчик вистрибнув з 9-го поверху, а його мама у цей момент була у сусідній кімнаті! Вона навіть не дізналася про це, поки сусіди не прийшли. Але як? Невже ти зовсім не помічала, що з ним відбувається? Повинно було 15 років йому виповниться. Потім вже з'ясувалося, у чому справа, а потім вже яка різниця? Ти - мама, яка хотіла влаштувати особисте життя, і до такої міри, що на дитину тобі стало фіолетово. Він вистрибнув, а вона дізналася, коли сусіди прийшли.

- І все ж, на вашу думку, без таких передумов під такий вплив потрапити можна?

- Ні. Обов'язково повинна бути передумова. Як наркотики, як те, коли йдуть на панель. Це не стається від простого і безтурботного життя. Я знаю історію, коли дитина зникла, а це виявили лише через чотири дні. Це діти, вони попадаються на які завгодно хитрощі. Коли дитина входить в інтернет, у неї сила-силенна доступу. До всього. Ти ж на це дивишся, а тобі все одно? Треба з дітьми розмовляти. Треба пояснювати, що є в цьому світі багато спокус.

З 3-4-річного віку, коли дитина починає розуміти, його треба не тупо карати, а запитати: чому ти цього хочеш?

Синові було 6 років, ми жили на 9 поверсі. Я його перехоплюю з нашою собакою, до якого він прикріплює паперовий парашут і хоче випустити з вікна. У нього не було садистичних нахилів, він мені пояснив, що хоче побачити, як собака буде летіти на парашуті. А заборонити я не можу, тому що він дитина і йому цікаво. Йому хочеться. Адже він не хоче собаку вбити. Це цікаво, і собаці Чарлі буде весело летіти. І я почала пояснювати, що собака не долетить живим. Він запитав, чому? Я дістала енциклопедію і почала пояснювати, що є адреналін, у собаки буде серцевий напад, і собака помре і прилетить вже не живий. Він мене уважно слухав і сказав: "Я все зрозумів. Я не буду цього робити". Уявіть, скільки я пояснювала 6-річному хлопчику, що таке фізіологія і адреналін. Почала вранці і закінчила ввечері. Я не кажу, що я прекрасна мама. Але якщо у мене "часу немає", і я скажу "не роби цього", він зробить це обов'язково. І не тому, що він поганий, а тому, що йому цікаво. Так, він би дико сумував від смерті собаки, тому що це член сім'ї. І ось від цього його теж треба захистити, адже він уб'є улюбленого собаку.

Не готові? Не народжуйте. А якщо народили, будьте ласкаві - виховуйте самі своїх дітей. Ці 18 років дуже швидко проходять, озирнутися не встигнеш. Але потім дивишся і розумієш, що виконав справжнє і єдине призначення людини - продовження роду. І це головна функція, а всі інші - ті, що підтримують, такі як їжа, питво і т.д.