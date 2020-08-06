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Экс-чиновника Государственной исполнительной службы осудят за около 2 млн грн убытков

Экс-чиновника Государственной исполнительной службы осудят за около 2 млн грн убытков

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, которого подозревают в нанесении около 2 млн грн ущерба государству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Следователи Главного управления полиции Крыма совместно с прокуратурой автономии направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее тяжкие последствия государственным интересам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в отделе Государственной исполнительной службы на выполнении находилось решение суда о взыскании долга с одного из коммерческих банков на сумму 764 тыс. долларов США. Так как, выполнение решения осуществлялось принудительно, а не добровольно, государственным исполнителем в порядке ст. 28 ЗУ "Об исполнительном производстве", вынесено постановление о взыскании с банка-должника в государственный бюджет исполнительного сбора (10% от суммы долга), что составляет 76 тыс. долларов США - 1,9 млн грн на момент совершения преступления.

"По результатам безосновательной проверки исполнительного производства, должностным лицом департамента указанное постановление незаконно отменено, а должник освобожден от уплаты вышеуказанной суммы в бюджет", - отмечается в сообщении.

Сейчас злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, бывшего чиновника Государственной исполнительной службы подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее тяжкие последствия государственным интересам.

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