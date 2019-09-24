Експосадовцю Державної виконавчої служби повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Колишнього посадовця Державної виконавчої служби підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало тяжких наслідків державним інтересам. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.
“Прокуратурою Автономної Республіки Крим повідомлено про підозру колишньому посадовцю Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі — Департамент) у вчиненні зловживання службовим становищем, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Так, у відділі на виконанні перебувало рішення суду про стягнення боргу з одного з комерційних банків на суму 764 тис. доларів. Після примусового виконання рішення, державним виконавцем винесено постанову про стягнення до державного бюджету з боржника виконавчого збору у сумі 76 тис. доларів (1,9 млн грн), як того вимагає ст. 28 ЗУ “Про виконавче провадження”.
Проте, одним з керівників Департаменту вказана постанова безпідставно скасована, у зв’язку з чим, до бюджету не надійшла вказана сума коштів.
На даний час до суду подано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу та вирішується питання щодо визначення підслідності за НАБУ.
Нагадаємо, керівника одного з райвідділів Державної виконавчої служби головного теруправління юстиції в Івано-Франківській області викрили на отриманні неправомірної вигоди.