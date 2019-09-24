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Экс-чиновнику Государственной исполнительной службы сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Бывшего чиновника Государственной исполнительной службы подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившим тяжкие последствия государственным интересам. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

“Прокуратурой Автономной Республики Крым сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины (далее — Департамент) в совершении злоупотребления служебным положением, причинившим тяжкие последствия государственным интересам, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Так, в отделе на исполнении находилось решение суда о взыскании долга с одного из коммерческих банков на сумму 764 тыс. долларов. После принудительного исполнения решения, государственным исполнителем было вынесено постановление о взыскании в государственный бюджет с должника исполнительного сбора в сумме 76 тыс. Долларов (1,9 млн грн), как того требует ст. 28 ЗУ “Об исполнительном производстве”.

Однако, одним из руководителей Департамента указанное постановление было безосновательно отменено, в связи с чем, в бюджет не поступила указанная сумма средств.

В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения и решается вопрос об определении подследственности по НАБУ.

Напомним, руководителя одного из райотделов Государственной исполнительной службы главного теруправления юстиции в Ивано-Франковской области разоблачили в получении неправомерной выгоды.

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