Експосадовця Державної виконавчої служби судитимуть за близько 2 млн грн збитків

"Слідчі Головного управління поліції Криму спільно з прокуратурою автономії скерували до суду обвинувальний акт відносно колишнього посадовця Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що завдало тяжких наслідків державним інтересам", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у відділі Державної виконавчої служби на виконанні перебувало рішення суду про стягнення боргу з одного з комерційних банків на суму 764 тис. доларів США. Так як, виконання рішення здійснювалось примусово, а не добровільно, державним виконавцем, в порядку ст. 28 ЗУ "Про виконавче провадження", винесено постанову про стягнення з банку боржника до державного бюджету виконавчого збору (10% від суми боргу), що становить 76 тис. доларів США - 1,9 млн грн на момент вчинення злочину.

"За результатами безпідставної перевірки виконавчого провадження, посадовцем департаменту вказана постанова незаконно скасована, а боржник звільнений від сплати вищевказаної суми до бюджету", - зазначається у повідомленні.

Наразі зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, колишнього посадовця Державної виконавчої служби підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.