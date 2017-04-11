Экспорт украинской свинины в три раза превышает импорт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина в январе-марте 2017 года экспортировала свинины на 3,6 млн долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, в Грузию было экспортировано свинины на 2,8 млн долл., в Казахстан - на 434 тыс. долл., в Гонконг - на 202 тыс. долл.
При этом импорт Украина свинины за три месяца текущего года составил 1,1 млн долл.
Вместе с тем из-за значительного распространения вспышек африканской чумы свиней (АЧС) Украина существенно потеряла свои экспортные позиции.
В частности, показатели экспорта свинины за 9 месяцев прошлого года спали в 20 раз.
Напомним, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.