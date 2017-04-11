Експорт української свинини утричі перевищує імпорт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна у січні-березні 2017 року експортувала свинини на 3,6 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Так, у Грузію було експортовано свинини на 2,8 млн дол., у Казахстан – на 434 тис. дол., у Гонконг – на 202 тис. дол.
При цьому імпорт Україною свинини за три місяці поточного року становив 1,1 млн дол.
Разом з тим через значне поширення спалахів африканської чуми свиней (АЧС) Україна істотно втратила свої експортні позиції.
Зокрема, показники експорту свинини за 9 місяців минулого року спали у 20 разів.
Нагадаємо, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.