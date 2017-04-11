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Експорт української свинини утричі перевищує імпорт

Експорт української свинини утричі перевищує імпорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна у січні-березні 2017 року експортувала свинини на 3,6 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Так, у Грузію було експортовано свинини на 2,8 млн дол., у Казахстан – на 434 тис. дол., у Гонконг – на 202 тис. дол.

При цьому імпорт Україною свинини за три місяці поточного року становив 1,1 млн дол.

Разом з тим через значне поширення спалахів африканської чуми свиней (АЧС) Україна істотно втратила свої експортні позиції.

Зокрема, показники експорту свинини за 9 місяців минулого року спали у 20 разів.

Нагадаємо, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

Українські Національні Новини

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