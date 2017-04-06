Экспорт украинского сахара снизился на 27% - "Укрцукор"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. За март текущего года украинские производители экспортировали 89,1 тыс. т сахара, что на 27% меньше показателя за февраль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".
В ведомстве отметили, что наибольшие поставки осуществлялись в Кот-д'Ивуар - 15,260 тыс. Тонн, Судана - 11,388 тыс. тонн, Мьянмы - 10,204 тыс. тонн на Того - 10,050 тыс. тонн.
"В целом, по период сентябрь - март 2016/2017 МГ по состоянию на 01.04.2017 отгружено на экспорт всего 611,1 тыс. тонн. Теперь же, активно продолжается посевная кампания - на сегодня уже посеяно 130,7 тыс. га, что на 10,8% больше по сравнению с прошлогодним показателем ", - комментирует Руслана бутыль, руководитель аналитического отдела НАЦУ" Укрцукор ".
По оценкам аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" площади под сахарной свеклой вырастут минимум на 12% и в результате составят 330-350 тыс. га.
В ведомстве напомнили, что за 2016 украинские производители экспортировали рекордные для независимой Украины 442,7 тыс т сахара на сумму 215,6 млн долларов. Потребность внутреннего рынка на 2017 год составляет около 1,54 млн т сахара. Производственный сезон завершился 11 января текущего года. Всего работало 42 сахарных завода, которые переделали 13,66 т сахарной свеклы.
Приоритетным направлением развития отрасли, по-прежнему остается увеличение производства сахара I-й категории, доля которого в общем производстве должен достичь 50% в 2017/2018 МГ.
Как сообщал УНН, Украина планирует увеличить экспорт пищевой продукции в Саудовской Аравии.