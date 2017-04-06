Экспорт украинского сахара снизился на 27% - "Укрцукор"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44502 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103381 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158815 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117456 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117152 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112931 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104550 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Экспорт украинского сахара снизился на 27% - "Укрцукор"

Экспорт украинского сахара снизился на 27% - "Укрцукор"

Киев  •  УНН

 • 15203 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За март текущего года украинские производители экспортировали 89,1 тыс. т сахара, что на 27% меньше показателя за февраль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

В ведомстве отметили, что наибольшие поставки осуществлялись в Кот-д'Ивуар - 15,260 тыс. Тонн, Судана - 11,388 тыс. тонн, Мьянмы - 10,204 тыс. тонн на Того - 10,050 тыс. тонн.

"В целом, по период сентябрь - март 2016/2017 МГ по состоянию на 01.04.2017 отгружено на экспорт всего 611,1 тыс. тонн. Теперь же, активно продолжается посевная кампания - на сегодня уже посеяно 130,7 тыс. га, что на 10,8% больше по сравнению с прошлогодним показателем ", - комментирует Руслана бутыль, руководитель аналитического отдела НАЦУ" Укрцукор ".

По оценкам аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" площади под сахарной свеклой вырастут минимум на 12% и в результате составят 330-350 тыс. га.

В ведомстве напомнили, что за 2016 украинские производители экспортировали рекордные для независимой Украины 442,7 тыс т сахара на сумму 215,6 млн долларов. Потребность внутреннего рынка на 2017 год составляет около 1,54 млн т сахара. Производственный сезон завершился 11 января текущего года. Всего работало 42 сахарных завода, которые переделали 13,66 т сахарной свеклы.

Приоритетным направлением развития отрасли, по-прежнему остается увеличение производства сахара I-й категории, доля которого в общем производстве должен достичь 50% в 2017/2018 МГ.

Как сообщал УНН, Украина планирует увеличить экспорт пищевой продукции в Саудовской Аравии.

 

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