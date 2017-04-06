Експорт українського цукру знизився на 27% - "Укрцукор"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За березень поточного року українські виробники експортували 89,1 тис. т цукру, що на 27% менше показника за лютий. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної асоціації цукровиків України "Укрцукр".
У відомстві зазначили, що найбільші поставки здійснювались до Кот-д’Івуару — 15,260 тис. тонн, Судану — 11,388 тис. тонн, М’янми — 10,204 тис. тонн та Того — 10,050 тис. тонн.
“Загалом, за період вересень — березень 2016/2017 МР станом на 01.04.2017 відвантажено на експорт всього 611,1 тис. тонн. Наразі ж, активно триває посівна кампанія — станом на сьогодні вже посіяно 130,7 тис. га, що на 10,8% більше порівняно з минулорічним показником”, — коментує Руслана Бутило, керівник аналітичного відділу НАЦУ “Укрцукор”.
За оцінками аналітичного відділу НАЦУ “Укрцукор” площі під цукровими буряками зростуть щонайменше на 12% та в результаті складуть 330-350 тис. га.
У відомстві нагадали, що за 2016 рік українські виробники експортували рекордні для незалежної України 442,7 тис т цукру на суму 215,9 млн доларів. Потреба внутрішнього ринку на 2017 рік складає близько 1,54 млн т цукру. Виробничий сезон завершився 11 січня поточного року. Всього працювало 42 цукрових заводи, які переробили 13,66 млн т цукрового буряку.
Пріоритетним напрямком розвитку галузі, як і раніше, залишається збільшення виробництва цукру І-ої категорії, частка якого у загальному виробництві має досягнути 50% в 2017/2018 МР.
Як повідомляв УНН, Україна планує збільшити експорт харчової продукції до Саудівської Аравії.