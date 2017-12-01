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Экспорт масличных культур вырос, а зерновых уменьшился

Экспорт масличных культур вырос, а зерновых уменьшился

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала года Украина экспортировала 2,8 млн тонн масличных культур, что на 1 млн больше, чем в прошлом году (около 1,8 млн тонн за аналогичный период). Такие данные приводит Держпродспоживслужба, передает УНН.

Больше всего экспортировали рапс - более 1,8 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем за соответствующий период прошлого года (0,8 млн тонн).

Активно торговала в текущем маркетинговом году Украина и соей. На рынки других стран поставлено 0,93 млн тонн этой культуры, почти столько же, как и в 2016 году (1 млн тонн).

Кроме того, состоянию на 30 ноября экспорт зерновых культур составил 17,76 млн тонн. В частности:

• пшеницы - 10 млн тонн (продовольственной - более 5,6 млн тонн и фуражной - 4,5 млн тонн)

• ячменя - 3,6 млн тонн;

• кукурузы - 3,5 млн тонн.

В то же время, за соответствующий период прошлого маркетингового года было экспортировано 18,8 млн тонн зерновых.

• пшеницы - 10 млн тонн (продовольственной - более 5,5 млн тонн и фуражной - 4,6 млн тонн)

• ячменя - 4 млн тонн;

• кукурузы - 4,38 млн тонн.

Напомним, экспорт товаров и услуг за три квартала 2017 года составил 38,1 млрд долларов и увеличился на 18,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

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