Експорт олійних культур зріс, а зернових зменшився

Найбільше експортували ріпак – понад 1,8 млн тонн, що на 1 млн тонн більше, ніж за відповідний період минулого року (0,8 млн тонн).

Активно торгувала у поточному маркетинговому році Україна і соєю. На ринки інших країн поставлено 0,93 млн тонн цієї культури, майже стільки ж, як і в 2016 році (1 млн тонн).

Крім того, станом на 30 листопада експорт зернових культур склав 17,76 млн тонн. Зокрема:

• пшениці – 10 млн тонн (продовольчої – понад 5,6 млн тонн та фуражної – 4,5 млн тонн);

• ячменю –3,6 млн тонн;

• кукурудзи – 3,5 млн тонн.

Водночас, за відповідний період минулого маркетингового року було експортовано 18,8 млн тонн зернових.

• пшениці – 10 млн тонн (продовольчої – понад 5,5 млн тонн та фуражної – 4,6 млн тонн);

• ячменю – 4 млн тонн;

• кукурудзи – 4,38 млн тонн.

Нагадаємо, експорт товарів і послуг за три квартали 2017 року склав 38,1 млрд доларів і збільшився на 18,5% у порівнянні аналогічним періодом минулого року.