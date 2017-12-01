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Експорт олійних культур зріс, а зернових зменшився

Експорт олійних культур зріс, а зернових зменшився

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Від початку року Україна експортувала 2,8 млн тонн олійних культур, що на 1 млн більше, ніж торік (близько 1,8 млн тонн за аналогічний період). Такі дані наводить Держпродспоживслужба, передає УНН.

Найбільше експортували ріпак – понад 1,8 млн тонн, що на 1 млн тонн більше, ніж за відповідний період минулого року (0,8 млн тонн).

Активно торгувала у поточному маркетинговому році Україна і соєю. На ринки інших країн поставлено 0,93 млн тонн цієї культури, майже стільки ж, як і в 2016 році (1 млн тонн).

Крім того, станом на 30 листопада експорт зернових культур склав 17,76 млн тонн. Зокрема:

• пшениці – 10 млн тонн (продовольчої – понад 5,6 млн тонн та фуражної – 4,5 млн тонн);

• ячменю –3,6 млн тонн;

• кукурудзи – 3,5 млн тонн.

Водночас, за відповідний період минулого маркетингового року було експортовано 18,8 млн тонн зернових.

• пшениці – 10 млн тонн (продовольчої – понад 5,5 млн тонн та фуражної – 4,6 млн тонн);

• ячменю – 4 млн тонн;

• кукурудзи – 4,38 млн тонн.

Нагадаємо, експорт товарів і послуг за три квартали 2017 року склав 38,1 млрд доларів і збільшився  на 18,5% у порівнянні аналогічним періодом минулого року.

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