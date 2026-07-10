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Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались

Киев • УНН

 • 4062 просмотра

Кабмин утвердил порядок международных передач военных товаров, который будет действовать до завершения военного положения и еще полгода. Эксперт указывает, что новый механизм не отменяет ключевые барьеры, в частности межведомственное согласование и финансовые риски.

Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались

Правительство запустило контролируемый механизм экспорта оружия и оборонных технологий, который будет действовать до конца военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Это решение действительно является шагом к открытию экспорта оборонной продукции, но вместе с тем новый порядок не меняет основы действующей системы экспортного контроля. Что изменилось, а где барьеры остались - разбирался УНН.    

Речь идет о Постановлении Кабинета Министров от 1 июля 2026 года №875 "Порядок осуществления международных передач товаров военного назначения и двойного использования на период действия правового режима военного положения в Украине". 

В чем суть утвержденных Кабмином изменений

Отныне заявление на разрешение обязаны рассмотреть не более чем за 30 календарных дней, а для государств-партнеров формата Drone Deal согласование профильной межведомственной комиссии вообще не требуется. 

Механизм распространяется на экспорт товаров военного назначения, двойного использования и технологий стоимостью от 15 млн грн (для комплектующих порог не действует). Перечень государств, куда разрешены поставки, формирует МИД, а перечень критических товаров, запрещенных к передаче, будет формировать Минобороны.

Важным является то, что производитель должен доказать способность выполнять экспортные заказы без ущерба для выполнения государственных заказов. 

Технологии передаются без отчуждения прав интеллектуальной собственности, с обязательным контролем реэкспорта и 20-процентным платежом от стоимости товаров, изготовленных по таким технологиям, в случае их дальнейшей передачи третьим государствам.

Эксперты уже обращают внимание на половинчатость решений, принятых правительством. 

В частности на то, что новый порядок в целом не отменяет ключевые элементы действующей системы экспортного контроля. Он не убирает необходимость регистрации и предварительной экспертизы товаров в Госэкспортконтроле. Не отменяет межведомственное согласование с СБУ, Службой внешней разведки, ГУР, Министерством обороны и другими органами. Не делает процедуру универсально доступной для всех стран. И не снимает финансовый риск для компании, которая должна уплатить значительную сумму еще до получения окончательного разрешения.

Поэтому говорить о радикальном упрощении было бы преждевременно.

30 дней — это не полный срок процедуры

Один из главных тезисов вокруг нового порядка – разрешение должно выдаваться в течение 30 календарных дней.

"Для бизнеса это звучит хорошо. Но эти 30 дней нельзя рассматривать отдельно от других этапов процедуры. Новый порядок не отменяет предварительную экспертизу товаров в Госэкспортконтроле. А такая экспертиза, в соответствии с действующим регулированием, может длиться до 60 дней", - указывает представитель ООО "Инкомпас" Андрей Минаков.  

По его словам, на практике это означает, что заявленные 30 дней могут превратиться в 90 дней общего ожидания: 60 дней предварительной экспертизы плюс 30 дней рассмотрения заявления на разрешение.

"А 90 дней – это уже не fast track и не существенное ускорение. Это, фактически, стандартный срок, с которым бизнес сталкивался и раньше", - считает Минаков. 

Поэтому ключевой вопрос не в том, появилась ли в порядке цифра "30". Вопрос в том, сколько реально будет длиться вся процедура от первого обращения компании до фактического получения разрешения.

Главный барьер – межведомственное согласование – остался

Самая большая проблема для экспортеров всегда была не только в количестве документов или форме заявления. Главная непредсказуемость возникала на этапе межведомственного согласования.

Новый порядок не отменяет согласование с СБУ, Службой внешней разведки, ГУР, Министерством обороны и другими органами. А именно результаты таких согласований, по практическому опыту рынка, были причиной абсолютного большинства отказов в предоставлении разрешений.

"Этот фактор остался. И это главное, что бизнес должен понимать о новом порядке. Да, в процедуре могут быть предусмотрены сроки или отдельные элементы молчаливого согласования. Но если сама логика межведомственной оценки не изменится, то непредсказуемость останется", - объясняет Минаков. 

Он подчеркивает, что компания может подготовить документы, пройти предварительную экспертизу, иметь контракт и покупателя, но все равно зависит от позиции нескольких органов, критерии которых не всегда прозрачны для рынка.

"Для бизнеса это означает простую вещь: формально процедура стала другой, но ключевой риск отказа никуда не исчез", - добавляет представитель ООО "Инкомпас". 

30% до разрешения – это финансовая рулетка

Еще более проблемным, по мнению Минакова, выглядит вопрос платы за оформление и выдачу разрешения.

"Для части операций компания должна уплатить в бюджет до 30% стоимости товаров еще до получения окончательного разрешения. И здесь важно не только само бремя, но и момент уплаты. Если бизнес платит значительную сумму авансом, но затем получает отказ, это уже не административная процедура. Это финансовая рулетка. Особенно если в случае отказа государство оставляет эти средства себе", - считает он. 

Для производителя оборонной продукции 30% стоимости товара – это не технический сбор. Это оборотные средства, которые могли быть направлены на производство, комплектующие, зарплаты, R&D, выполнение государственного заказа или масштабирование мощностей.

Минаков считает, что даже для крупных компаний такой платеж может быть болезненным, а для малых и средних производителей он вообще может стать стоп-фактором.

"В результате государство как бы открывает возможность международных передач, но одновременно ставит перед бизнесом высокий финансовый барьер. И не каждая компания сможет или захочет рисковать такими средствами до того, как получит окончательное решение", - считает представитель компании "Инкомпас".

Порядок будет работать только для ограниченного круга стран

Еще один важный момент: новый порядок не является универсальным механизмом для любых международных передач.

"Он будет работать только в отношении определенного круга государств. То есть компании недостаточно иметь товар, контракт и потенциального покупателя. Нужно, чтобы страна назначения входила в соответствующий перечень, а сама операция прошла все предусмотренные согласования", - объясняет Минаков.

Он подчеркивает, что с точки зрения безопасности во время войны это понятно. Но с точки зрения бизнеса это означает, что механизм будет доступен лишь в ограниченном количестве случаев.

"Поэтому это не открытие рынка в классическом смысле. Это контролируемый режим выборочного допуска. И если критерии формирования перечня стран не будут понятными и прогнозируемыми, компаниям будет сложно строить долгосрочную международную стратегию", - добавляет специалист. 

Что же на самом деле упростили?

"Если говорить честно, реальное упрощение в новом порядке есть. Но оно одно. Экспортерам не нужно получать отдельные полномочия на экспорт товаров военного назначения по старой процедуре. Это важно, потому что получение таких полномочий могло занимать до полугода", - говорит Минаков. 

По его словам, для компании, которая только планирует выход на международные рынки, это позитивное изменение.

"Но это не означает, что вся процедура стала простой. Это означает, что убрали один большой этап. В то же время остались предварительная экспертиза, межведомственное согласование, ограничения по странам, значительная плата до получения разрешения и риск отказа. Кроме того, те компании, которые давно серьезно планировали экспорт, уже занимались получением соответствующих полномочий или проходили эту процедуру. Поэтому для части рынка это упрощение не будет революционным", - подчеркивает Минаков. 

По мнению представителя компании "Инкомпас", решение правительства – это не радикальное упрощение и не полноценное открытие рынка. Это специальный военный порядок, который создает возможность для международных передач, но оставляет большинство ключевых рисков на месте.

"Новый порядок не отменяет регистрацию и предварительную экспертизу товаров в Госэкспортконтроле. Не убирает межведомственное согласование, которое было главным источником отказов. Не гарантирует, что 30 дней на бумаге не превратятся в 90 дней на практике. Не делает механизм доступным для всех стран. И создает серьезный финансовый риск из-за необходимости уплаты значительной части стоимости товара еще до получения разрешения", - считает Минаков. 

Поэтому главный вопрос сегодня не в том, разрешены ли международные передачи формально. Вопрос в том, станет ли этот порядок реальным рабочим инструментом для бизнеса.

Пока ответ неочевиден.

Украинскому оборонному бизнесу нужны международные рынки. Но, как подчеркивает Минаков, ему нужны не только формальные разрешения. Ему нужны предсказуемые сроки, понятные критерии согласования, адекватная стоимость доступа и процедура, в которой производитель не рискует потерять значительные средства еще до того, как государство примет окончательное решение.

Евгений Царенко

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