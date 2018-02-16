Эксперты рассказали, в каких районах столицы подорожало жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Средневзвешенные цены на рынке первичной жилой недвижимости в столице выросли в 8 районах из 10. Об этом говорится в аналитическом отчете компании CDS, передает УНН.
Наибольший рост зафиксирован в Печерском, Дарницком, Голосеевском и Оболонском районах, значительная часть комплексов в которых находятся на поздних этапах девелопмента, что и привело к росту средних цен на 16,7-22,5%, наравне с нестабильностью валютного рынка и увеличением спроса на жилье престижного сегмента.
На 10,3% выросла средневзвешенная стоимость квадратного метра в Святошинском, на 4,3% в Днепровском и на 2,6% в Деснянском районах.
Снижение цен в Соломенском районе составило 12,2% и связано с усилившейся конкуренцией, обусловленной выходом большого количества новых комплексов бюджетного сегмента в 2016-2017 годах.
Наибольшее падение средневзвешенных цен отмечено в Шевченковском районе и составило 14,0%. Основной причиной является открытие продаж в ряде масштабных проектов.
Напомним, согласно прогнозам профильного министерства, среднегодовая прогнозируемая стоимость строительства жилья по Украине возросла в 2018 году до 12 171 грн с 9 623 грн за кв. м в прошлом году.
В Киеве прогнозируемая стоимость строительных работ составит 14 340 грн. Как пояснил председатель правления - президент холдинга "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, эта цена является базовой, ведь к ней еще придется добавить землю, разработку документации и прочее. Поэтому застройщики и эксперты говорят о том, что на снижение стоимости жилья в новостройках рассчитывать не стоит.