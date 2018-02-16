Експерти розповіли, у яких районах столиці подорожчало житло
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Середньозважені ціни на ринку первинної житлової нерухомості у столиці зросли у восьми районах з 10. Про це йдеться в аналітичному звіті компанії CDS, передає УНН.
Найбільше зростання зафіксовано в Печерському, Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах, значна частина комплексів в яких перебуває на пізніх етапах девелопменту, що і призвело до зростання середніх цін на 16,7-22,5%, нарівні з нестабільністю валютного ринку і збільшенням попиту на житло престижного сегмента.
На 10,3% зросла середньозважена вартість квадратного метра в Святошинському, на 4,3% в Дніпровському і на 2,6% в Деснянському районах.
Зниження цін в Солом'янському районі становило 12,2% і пов'язане з конкуренцією, що посилилася, зумовленої виходом великої кількості нових комплексів бюджетного сегмента в 2016-2017 роках.
Найбільше падіння середньозважених цін відзначено в Шевченківському районі і становило 14,0%. Основною причиною є відкриття продажів у низці масштабних проектів.
Нагадаємо, згідно з прогнозами профільного міністерства, середньорічна прогнозована вартість будівництва житла по Україні зросла в 2018 році до 12 171 грн з 9 623 грн за кв. м торік.
У Києві прогнозована вартість будівельних робіт становитиме 14 340 грн. Як пояснив голова правління - президент холдингу "Київміськбуд" Ігор Кушнір, ця ціна є базовою, адже до неї ще доведеться додати землю, розробку документації та інше. Тому забудовники і експерти говорять про те, що на зниження вартості житла в новобудовах розраховувати не варто.