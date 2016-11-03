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15 марта, 19:03 • 114182 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163695 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136233 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128844 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111967 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104967 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101071 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Эксперты раскритиковали политику А.Меркель в проведении реформ

Эксперты раскритиковали политику А.Меркель в проведении реформ

Киев • УНН

 • 9409 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Эксперты при правительстве ФРГ считают, что власти Германии недостаточно используют хорошее экономическое положение страны для проведения реформ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла эту информацию, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Правительство ФРГ недостаточно использовало хороший экономическое развитие для проведения реформ", - указано в традиционном экспертном заключении Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ.

Аналитики считают, что Германии нужны реорганизация налогообложения предприятий, реформа налога на недвижимость, "полная коррекция" холодной прогрессии и привязка возраста выхода на пенсию до ожидаемой продолжительности жизни. В докладе также рекомендуется повысить доступность системы образования и ввести обязательный год дошкольной подготовки. На рынке труда эксперты выступают за отказ от усиления регулирования и увеличения сектора низкооплачиваемой работы.

А.Меркель в свою очередь заявивила, что немецкое правительство перманентно занимается проведением реформ.

"Для нас всегда есть время для реформ", - подчеркнула она.

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