Эксперты раскритиковали политику А.Меркель в проведении реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Эксперты при правительстве ФРГ считают, что власти Германии недостаточно используют хорошее экономическое положение страны для проведения реформ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла эту информацию, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Правительство ФРГ недостаточно использовало хороший экономическое развитие для проведения реформ", - указано в традиционном экспертном заключении Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ.
Аналитики считают, что Германии нужны реорганизация налогообложения предприятий, реформа налога на недвижимость, "полная коррекция" холодной прогрессии и привязка возраста выхода на пенсию до ожидаемой продолжительности жизни. В докладе также рекомендуется повысить доступность системы образования и ввести обязательный год дошкольной подготовки. На рынке труда эксперты выступают за отказ от усиления регулирования и увеличения сектора низкооплачиваемой работы.
А.Меркель в свою очередь заявивила, что немецкое правительство перманентно занимается проведением реформ.
"Для нас всегда есть время для реформ", - подчеркнула она.
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