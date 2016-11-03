Эксперты раскритиковали политику А.Меркель в проведении реформ

"Правительство ФРГ недостаточно использовало хороший экономическое развитие для проведения реформ", - указано в традиционном экспертном заключении Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ.

Аналитики считают, что Германии нужны реорганизация налогообложения предприятий, реформа налога на недвижимость, "полная коррекция" холодной прогрессии и привязка возраста выхода на пенсию до ожидаемой продолжительности жизни. В докладе также рекомендуется повысить доступность системы образования и ввести обязательный год дошкольной подготовки. На рынке труда эксперты выступают за отказ от усиления регулирования и увеличения сектора низкооплачиваемой работы.

А.Меркель в свою очередь заявивила, что немецкое правительство перманентно занимается проведением реформ.

"Для нас всегда есть время для реформ", - подчеркнула она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в Германии полиция провела рейд против чеченских искателей убежища