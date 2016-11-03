Експерти розкритикували політику А.Меркель щодо проведення реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Експерти при уряді ФРН вважають, що влада Німеччини недостатньо використовує хороше економічне становище країни для проведення реформ. Канцлер ФРН Ангела Меркель спростовує цю інформацію, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Уряд ФРН недостатньо використовував хороший економічний розвиток для проведення реформ”, — вказано в традиційному експертному висновку Ради економічних експертів при уряді ФРН.
Аналітики вважають, що Німеччини потрібні реорганізація оподаткування підприємств, реформа податку на нерухомість, “повна корекція” холодної прогресії і прив’язка віку виходу на пенсію до очікуваної тривалості життя. У доповіді також рекомендується підвищити доступність системи освіти і ввести обов’язковий рік дошкільної підготовки. На ринку праці експерти виступають за відмову від посилення регулювання і збільшення сектора низькооплачуваної праці.
А.Меркель в свою чергу заявивила, що німецький уряд перманентно займається проведенням реформ.
“Для нас завжди є час для реформ”, — підкреслила вона.
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