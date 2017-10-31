Эксперты продолжают поиски и сбор гильз на месте расстрела Окуевой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20944 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81521 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141566 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111317 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113105 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110310 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102601 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106479 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103142 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150106 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Эксперты продолжают поиски и сбор гильз на месте расстрела Окуевой

Эксперты продолжают поиски и сбор гильз на месте расстрела Окуевой

Киев  •  УНН

 • 15788 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Экспертные группы продолжают сбор вещественных доказательств на месте расстрела добровольца АТО Амины Окуевой. Об этом УНН сообщил начальник Отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"Криминалисты продолжают поиск и сбор гильз от оружия и других вещественных доказательств на место убийства. Также устанавливается сколько всего было сделано выстрелов и сколько из них попало (в Окуеву и Осмаева - ред.) Также устанавливается тип оружия", - сказал М.Жукович.

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Напомним, авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла.

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