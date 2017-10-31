Эксперты продолжают поиски и сбор гильз на месте расстрела Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Экспертные группы продолжают сбор вещественных доказательств на месте расстрела добровольца АТО Амины Окуевой. Об этом УНН сообщил начальник Отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"Криминалисты продолжают поиск и сбор гильз от оружия и других вещественных доказательств на место убийства. Также устанавливается сколько всего было сделано выстрелов и сколько из них попало (в Окуеву и Осмаева - ред.) Также устанавливается тип оружия", - сказал М.Жукович.
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Напомним, авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла.