Експерти продовжують пошуки і збір гільз на місці розстрілу Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Експертні групи продовжують збір речових доказів на місці розстрілу добровольця АТО Аміни Окуєвої. Про це УНН повідомив начальник Відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"Криміналісти продовжують пошук та збір гільз від зброї та інших речових доказів на місце вбивства. Також встановлюється скільки загалом було зроблено пострілів і скільки з них влучило (в Окуєву та Осмаєва - ред.) також встановлюється тип зброї", - сказав М.Жукович.
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Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка — загинула.