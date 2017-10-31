Експерти продовжують пошуки і збір гільз на місці розстрілу Окуєвої

"Криміналісти продовжують пошук та збір гільз від зброї та інших речових доказів на місце вбивства. Також встановлюється скільки загалом було зроблено пострілів і скільки з них влучило (в Окуєву та Осмаєва - ред.) також встановлюється тип зброї", - сказав М.Жукович.

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Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка — загинула.