Эксперты подсчитали, сколько алкоголя выпивают европейцы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Италии выпивают алкоголя вдвое меньше, чем в Литве и Чехии. Самый низкий показатель потребления спиртного зафиксировали в Греции. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), передает УНН со ссылкой на Prague.TV.
Первое место в рейтинге заняла Литва с показателем в 13,2 л чистого алкоголя в год на одного человека.
Также сообщается, что каждый чех в среднем выпивает 11,7 л алкоголя в год (данные за 2017).
Самый низкий уровень потребления алкоголя среди стран-членов ЕС зафиксирован в Греции - 6,5 л, Италии - 7,1 л, Швеции - 7,2 л.
Напомним, Украина продает в два раза больше водки, чем покупает. Речь о экспорте алкогольной продукции отечественными производителями.
Заметим, что по оценкам специалистов, украинский брендовый алкоголь соответствует мировым стандартам качества.
А украинская водка вообще считается одной из лучших в мире.
"Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге . Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д. в целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку", - отметил маркетинг-директора Beverage Trading Company Алексей Безуглый.